GP Thailandia, FP1: vola la Honda di Marquez

30-09-2022 08:44

8Si è alzato oggi il sipario sulla diciassettesima prova del campionato mondiale di MotoGp. Venerdì di prove libere sul circuito thailandese di Buriram: come di consueto 45 minuti per la prima sessione che ha visto il best crono legato alla Honda di Marc Marquez, in condizioni di asfalto completamente asciutto.

1’30″523 il tempo dello spagnolo che precede di un soffio il leader attuale della classifica piloti nonchè campione del mondo in carica, Fabio Quartararo. Terzo posto provvisorio per Jack Miller su Ducati, mentre chiudono la top five Luca Marini e Alex Rins.

Sesta piazza per Francesco Bagnaia a 0″223 da Marquez, poi Miguel Oliveira in settima e Morbidelli in ottava. La Top ten si chiude con il nono posto conquistato da Enea Bastianini e dal decimo di Jorge Martin. La situazione alla fine della prima sessione di libere è estremamente fluida, poiché i distacchi sono minimi.

Classifica FP1 GP Thailandia TOP TEN

1 Marc Marquez 1.30.523

2 Fabio Quartararo 1.30.555

3 Jack Miller 1.30.588

4 Luca Marini 1.30.621

5 Alex Rins 1.30.641

6 Francesco Bagnaia 1.30.746

7 Miguel Oliveira 1.30. 756

8 Franco Morbidelli 1.30.765

9 Enea Bastianini 1.30. 790

10 Jorge Martin 1.30.842