Gran Galà del Calcio 2023 nel segno del Napoli: i premi e le parole di De Laurentiis e Spalletti

Azzurri premiati come miglior squadra del 2022/2023, Spalletti miglior allenatore: Kvaratskhelia premiato per il gol più bello, segnato all'Atalanta l'11 marzo

04-12-2023 23:06

Quando si vince uno Scudetto dopo 33 anni, in un modo che non ammette repliche, inevitabilmente si entra nella storia. E fioccano i premi: il Napoli è stato infatti protagonista del Gran Galà del calcio: gli azzurri hanno infatti ricevuto il riconoscimento come migliore società calcistica della stagione 2022-2023.

De Laurentiis ringrazia Spalletti e Giuntoli

A ritirare il premio, sul palco del Superstudio Maxi di Milano, il presidente Aurelio De Laurentiis. “È stato un anno indimenticabile, siamo riusciti a regalare a questa città un sogno. Con Spalletti è stato un matrimonio felice. Tanto bello che quando lui mi disse che non se la sentiva più di continuare, ho preferito lasciarlo andare, non commettendo l’errore che feci con Rafael Benítez qualche anno prima. Ringrazio i tifosi del Napoli che meritano questo Scudetto”. Oltre al tecnico, De Laurentiis ha ringraziato anche la la squadra e l’ex ds Giuntoli, “con cui abbiamo condiviso otto anni. La squadra era un gruppo fortissimo, senza individualismi”. Il presidente ha voluto anche ricordare il suo arrivo nella società. “A Napoli esiste un solo mito, che è Maradona. Noi siamo riusciti a portare in città un sorriso e a dare un segnale ai più piccoli, che oggi tifano ancora di più. Quando giunsi a Napoli, arrivai in un campetto e c’erano tre bambini: uno con la maglia del Milan, uno dell’Inter e uno della Juve. Quando gli chiesi il perchè, mi chiesero: ‘E tu chi ca**o sei’. Fu lì che capii che c’era molto da lavorare”.

Spalletti ringrazia la squadra

E Luciano Spalletti è stato premiato come migliore allenatore di calcio nella stagione 2022-2023. “Grazie Napoli – ha esclamato l’attuale ct dell’Italia, che non ha lesinato complimenti per la sua ex squadra – Io stasera ricevo un premio per la vittoria del campionato dell’anno scorso, la squadra è quello che mi ha permesso di essere qui. Anche ieri sera il Napoli si è visto giocare contro una squadra fortissima, ha giocato una partita buonissima e che non sia reale il risultato finale per quello che si è visto”. Per il Napoli erano presenti anche capitan Giovanni Di Lorenzo e i due gioielli Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato anche premiato per il miglior gol della stagione, quello contro l’Atalanta dell’11 marzo.

Il ricordo di Mihajlovic e Vialli

Un lungo applauso commosso. E’ il ricordo che la platea del Gran Galà del calcio ha voluto tributare a Siniša Mihajlović e Gianluca Vialli, i due ex calciatori e allenatori scomparsi a poche settimane di distanza l’uno dall’altro durante la scorsa stagione.

Tanto Napoli nel top 11, Fabbian miglior giovane della B

Mike Maignan, estremo difensore del Milan, ha vinto il premio come miglior portiere dello scorso campionato di Serie A. I migliori quattro difensori sono stati Di Lorenzo, Bastoni, Kim e Theo Hernandez. I migliori centrocampisti sono Barella, Calhanoglu e Lobotka. Completano gli attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen e Rafael Leao. Giovanni Fabbian è stato premiato come miglior giovane della serie B dello scorso campionato. L’attuale centrocampista del Bologna, lo scorso anno militava nella Reggina.