Napoli: Kvaratskhelia incanta con la Georgia, ma le parole del c.t. allarmano i tifosi

L’attaccante ha realizzato 3 gol nelle due partite giocate in nazionale nella pausa per le qualificazioni agli Europei: secondo Sagnol Bayern, Real e Barcellona sono interessati a lui

20-11-2023 12:42

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Tre gol in due partite per Kvicha Kvaratskhelia con la maglia della Georgia durante la pausa per le qualificazioni agli Europei: il campione incanta, ma riaccende anche la paura dei tifosi azzurri che possa lasciare il Napoli a fine stagione. Il suo c.t., il francese Willy Sagnol, ha infatti spiegato che Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona sono fortemente interessate a Kvara.

Napoli, Kvaratskhelia incanta con la Georgia

In attesa del completo recupero di Victor Osimhen, la sosta per le qualificazioni agli Europei hanno messo in evidenza un Kvicha Kvaratskhelia in forma strepitosa. L’attaccante del Napoli ha realizzato 3 gol nelle due partite disputate con la Georgia, mettendo a segno una doppietta nel 2-2 contro la Scozia e poi firmando al rete del momentaneo 1-1 nella sconfitta rimediata contro la Spagna (3-1).

Georgia, per Sagnol Bayer, Real e Barcellona su Kvaratskhelia

Le prestazioni di Kvaratskhelia sono state sottolineate dal c.t. della Georgia, il francese Willy Sagnol, che però è anche tornato ad alimentare l’ansia dei tifosi del Napoli, che temono in un prossimo addio del loro talento. Secondo Sagnol, infatti, alcune grandi d’Europa non hanno mai smesso di seguire Kvaratskhelia. “Kvara è in un top club come il Napoli – la premessa di Sagnol – ma è inevitabile che giganti del calcio come il Bayern Monaco, il Real Madrid e il Barcellona siano interessati a lui: giocare in società del genere è un sogno, qualsiasi calciatore spera di vestire maglie del genere e vincere trofei importanti”.

Napoli, tifosi allarmati per l’addio di Kvaratskhelia

Le parole di Sagnol hanno ovviamente scatenato le reazioni dei tifosi del Napoli. “Serve un rinnovo di contratto subito per Kvaratskhelia, se ne parla troppo poco”, sottolinea con toni preoccupati Marcus su X. “Kvaratskhelia non parte, state tranquilli”, lo rassicura BigMet. “Kvara dobbiamo tenercelo stretto, soprattutto se la prossima estate dovesse partire Osimhen”, spiega Frank88. “Non illudiamoci, Kvara è destinato a un top club. Sappiamo ormai che trattenere i giocatori controvoglia è controproducente”, la chiosa di Gfab.