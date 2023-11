Euro 2024 qualificazioni, risultati: Lukaku da impazzire, poker all'Azerbaigian. La Serbia torna gli Europei

Prestazione sontuosa di Romelu Lukaku che segne 4 gol nella vittoria del Belgio contro l'Azerbaigian. Alla Serbia basta un pareggio contro la Bulgaria per tornare a qualificarsi agli Europei

19-11-2023 19:15

Romelu Lukaku da impazzire. Il giocatore della Roma grande protagonista nella domenica che vale come decimo turno delle qualificazioni europee. Il giocatore del Belgio si scatena nel primo tempo contro l’Azerbaigian mettendo a segno 4 reti e regalando alla sua squadra non solo la vittoria ma anche il primato nel girone.

Lukaku-show: la cura Mourinho funziona

Che fosse una partita dall’esito scontato era abbastanza immaginabile, il Belgio voleva mettere al sicuro il primo posto nel girone che può valere anche il titolo di testa di serie ai prossimi europei, mentre l’Azerbaigian poteva puntare solo al terzo posto. Ma era difficile attendersi una prestazione così dominante da parte di Romelu Lukaku.

Tutte le emozioni di Belgio-Azerbaigian

Il belga della Roma è incontenibile e mette a ferro e fuoco la difesa avversaria con la prima rete al 17’, la formazione azera rimane anche in 10 uomini e per i Diavoli Rossi diventa tutto facile. L’attaccante della Roma va a segno altre tre volte prima della fine del tempo. Nella ripresa solo gestione per il Belgio che chiude i conti con la rete di Trossard.

Serbia, per la qualificazione basta un pareggio

Agli Europei in Germania ci sarà anche la Serbia che non brilla ma conquista un solo punto in un difficile pareggio contro la Bulgaria. 2-2 il risultato finale con i padroni di casa che riescono a trovare la rete del pari grazie a Babic a 8′ dalla fine. Ad aiutare la nazionale di Dusan Vlahovic, anche l’Ungheria che chiude comodamente al primo posto in classifica spegnendo le speranze del Montenegro che aveva aperto il match con la rete del vantaggio segnata da Rebezic. Nella ripresa però i magiari si scatenano con la doppietta di Szoboszlai e la rete di Nagy che fissa il punteggio sul 3-1.

Qualificazioni Euro 2024: i risultati e il programma

Girone A

Spagna-Georgia

Scozia-Norvegia

Girone F

Belgio-Azerbaigian 5-0

Marcatori: 17’, 26’, 30’ e 37’ Lukaku, 90′ Trossard

Svezia-Estonia 2-0

Marcatore: 22’ Claesson, 55′ Fosberg

Classifica: Belgio 20, Austria 19, Svezia 10, Azerbaigian 7, Estonia 1.

Girone G

Serbia-Bulgaria 2-2

Marcatori: 16’ Velijkovic (S), 59’ Rusev (B), 69’ Despodov (B), 82’ Babic (S)

Ungheria-Montenegro 3-1

Marcatori: 36’ Rubezic (M), 66’ e 68’ Szoboszlai (U), 93’ Nagy (U)

Classifica: Ungheria 18, Serbia 14, Montenegro 11, Lituania 6, Bulgaria 4.

Girone J

Portogallo-Islanda

Liechtenstein-Lussemburgo

Bosnia-Slovacchia

Le classifiche complete delle Qualificazione a Euro 2024