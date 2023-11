Napoli, Osimhen: qualcosa si muove, dopo le parole di Mazzarri l’ultima novità

Il centravanti nigeriano, ancora indisponibile, ha seguito l’allenamento di ieri accanto al nuovo tecnico. Intanto il suo agente Calenda è stato nuovamente avvistato a Castelvolturno

17-11-2023 16:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Le squadre di Walter Mazzarri hanno quasi sempre avuto un bomber capace di sfiorare o superare le 20 reti stagionali: nel suo nuovo Napoli questo ruolo dovrà essere necessariamente affidato a Victor Osimhen. Ieri l’incontro tra il nuovo tecnico e il nigeriano, ma a Castelvolturno è stato avvistato anche l’agente del giocatore Roberto Calenda: qualcosa si muove per il rinnovo di contratto.

Napoli, l’incontro tra Osimhen e Mazzarri

Sembra essere già scattata la scintilla tra Victor Osimhen e Walter Mazzarri. Il centravanti nigeriano, guarito dall’influenza e sulla via del recupero dopo l’infortunio, non è ancora disponibile, ma nella giornata di ieri è rimasto accanto al nuovo allenatore del Napoli durante l’allenamento dei compagni e l’amichevole tenuta contro la Juve Stabia. I due sono apparsi in buona sintonia: d’altra parte è interesse di Mazzarri recuperare al meglio Osimhen per provare a scalare la classifica di serie A e a raggiungere gli ottavi di Champions League.

Napoli: Mazzarri e il feeling con i centravanti

Nel corso della sua carriera Mazzarri ha spesso fatto la fortuna dei propri attaccanti. Il tecnico toscano è un maestro nello svezzare o rigenerare i centravanti e aiutarli a segnare valanghe di gol. È accaduto con Rolando Bianchi, mai così prolifico come nella Reggina di Mazzarri, con Edinson Cavani a Napoli (a Palermo l’uruguayano era tutto tranne che un bomber) e poi con Mauro Icardi all’Inter.

Osimhen, reduce da una stagione da 29 gol condita dall’8° posto al Pallone d’Oro e già a segno 6 volte nelle 8 gare stagionali disputate, non sembra aver bisogno di essere rilanciato, tuttavia Mazzarri potrebbe comunque aggiungere qualcosa al gioco del nigeriano e renderlo ancora più devastante.

Napoli, l’agente di Osimhen a Castelvolturno: si parla di rinnovo

E chissà che il nuovo vento che si respira a Castelvolturno con l’arrivo di Mazzarri non aiuti a risolvere anche il problema legato al contratto di Osimhen. La trattativa per il rinnovo è in stand-by, ma ieri al Konami Training Center è stato avvistato Roberto Calenda, agente del centravanti nigeriano: un segnale del fatto che il dialogo tra il giocatore e il Napoli per il rinnovo non si sia ancora interrotto.