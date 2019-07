Grana Inter, Icardi è tornato: la mossa di Wanda Nara

Si è aperta una settimana cruciale per il futuro di Mauro Icardi e per il mercato dell'Inter. Domenica prossima inizia il ritiro nerazzurro e verrà presentato il neo tecnico Antonio Conte: una delle prime grane che dovrà affrontare è proprio la situazione dell'argentino.

L'ex capitano e la moglie-agente Wanda Nara hanno lasciato le spiagge della Polinesia per fare ritorno a Milano, carichi e vogliosi di far valere le loro ragioni davanti al mister salentino e alla dirigenza nerazzurra. Come riporta il Corriere della Sera, Wanda Nara incontrerà l'amministratore delegato del Biscione Beppe Marotta per fare il punto della situazione: le due parti cercano di parlarsi e di arrivare a una tregua dopo le "minacce" delle scorse settimane, da una parte la tentazione del club di non convocare Maurito per il ritiro, dall'altra la coppia pronta a fare causa al club. Steven Zhang spinge per un'intesa.

Conte resta però irremovibile e l'accelerazione dell'Inter per Lukaku è un altro segnale a Icardi, che finora ha rifiutato qualsiasi destinazione, in Italia o all'estero. Secondo La Repubblica Wanda Nara non esclude di promuovere azioni legali per svincolarsi dal contratto e partire a parametro zero. Proprio per evitare uno scontro di queste proporzioni, Marotta e Wanda Nara si parleranno per cercare un compromesso.

L'addio di Icardi sbloccherebbe definitivamente il mercato dei nerazzurri: l'unica soluzione possibile, ed accettabile per Maurito, sembra un trasferimento alla Juventus, ma il secco no di Gonzalo Higuain alla Roma ha bruscamente frenato anche questa trattativa.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 10:05