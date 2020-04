Grande gesto di Ribery: ringraziato pubblicamente

Franck Ribery in soccorso a Kofs, noto in Francia per la sua carriera da rapper.

'L'Equipe' ha infatti raccontato della generosità dell'attaccante della Fiorentina, che ha messo un aereo privato a disposizione della madre del musicista, rimasta in Algeria e che stava incotrando delle difficoltà a tornare a Marsiglia.

"Le persone umili e generose sono spesso le più discrete", ha sottolineato Kofs, rimarcando come la notizia sia divenuta di dominio pubblico grazie a un giornale, e non alla volontà di Ribery di diffonderla.

SPORTAL.IT | 29-04-2020 22:03