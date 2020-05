Grande successo per la raccolta fondi di Dennis Foggia: il pilota destinerà i 1'475€ raccolti alla diocesi di Palestrina, sua città natale. Il classe 2001 ha poi donato il proprio casco, oltre ai guanti, i pass per l'area hospitality della Leopard e le slider autografate mediante un’estrazione a sorte tra tutte le persone che avevano effettuato una donazione.

"Grazie a tutte le persone che hanno sostenuto questa iniziativa, spero di tornare presto a correre, mi manca la moto, non vedo l'ora di riabbracciare tutti, ora posso solo virtualmente – ha dichiarato sui social -. Mi trovo bene con la moto nuova, abbiamo svolto una sola gara, manca ancora tanto feeling perché è molto diversa dalla precedente".

"Correre al Mugello è stata una grande emozione, speriamo presto di ricevere il via libera per tornare in pista. Valencia e Austin sono i miei circuiti preferiti. Il sogno nel cassetto? Arrivare in MotoGP e vincerla!" ha concluso.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 19:29