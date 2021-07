Grifo: "L'Italia ce la può fare"

Vincenzo Grifo a Sky Sport ha parlato di Italia-Inghilterra a due giorni dalla finalissima di Wembley: “Sono molto contento, l’Italia ha disputato un grande Europeo e ha ispirato i tifosi. Sin dal primo giorno hanno giocato con amore, ma anche prima: non per niente sono imbattuti da 33 partite. Mancini ha messo insieme un grande gruppo, merita di essere in finale”.

“Il CT è una persona tranquilla e simpatica, fa molte conversazioni faccia a faccia. Ha allenato grandi club e ha fatto grandi cose con Inter e Manchester City. Capisce i giocatori e le persone, ha grande equilibrio e gli devo molto, perché mi ha sempre sostenuto e dato tante possibilità. Sono arrivato in Nazionale giocando in Bundesliga, era successo poche volte, e sono orgoglioso”.

Grifo spera di tornare in Nazionale: “Ovviamente l’esclusione è stata una delusione ma sono molto tranquillo. Ho già vissuto alcune delusioni e le ho messe da parte. Ora tengo le dita incrociate per i miei compagni e speriamo di portare a casa l’Europeo. Poi aspetteremo settembre”.

OMNISPORT | 09-07-2021 22:55