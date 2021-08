Guai per l'Inter: risentimento muscolare per Lautaro Martinez

Leggero guaio muscolare per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino dell’Inter, divenuto centrale dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, nella giornata odierna si è sottoposto ad alcuni controlli.

Questi, stando a quanto riporta Sky Sport, hanno evidenziato un risentimento muscolare, che lo costringerà a prendersi qualche giorno di riposo forzato, con la situazione che ovviamente verrà monitorata.

Lautaro Martinez non avrebbe comunque disputato la prima giornata di campionato dei nerazzurri contro il Genoa perché squalificato, ma in casa Inter si proverà a recuperarlo in tempi brevi.

Simone Inzaghi osserva la situazione: nelle prossime ore in casa nerazzurra arriverà Edin Dzeko, ma l’importanza dell’argentino nello scacchiere tattico dell’Inter è altissima.

OMNISPORT | 13-08-2021 12:48