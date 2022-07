Guaio alla Ferrari di Sainz, cambiato il telaio

01-07-2022 08:32

Non inizia nel migliore dei modi il fine settimana in Inghilterra per Carlos Sainz e per la Ferrari. I meccanici di Maranello giovedì hanno dovuto sostituire il telaio della F1-75 del pilota spagnolo, a causa di un guasto nel sistema di alimentazione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

In particolare, si sarebbe rotta la la pompa della benzina sulla monoposto dell’iberico, che ha causato una perdita. Lo stesso guasto era accaduto in occasione del Gran Premio di Spagna, e aveva riguardato lo stesso Carlos Sainz. Non ci saranno penalizzazioni per il pilota della Ferrari, che spera che questo inconveniente sia l’unico problema a Silverstone.

“Devo ottenere risultati di rilievo con continuità nelle quattro corse prima della pausa estiva – ha spiegato Sainz -. Insieme al team affronteremo le gare una alla volta, concentrandoci sui dettagli, che sono ciò che può fare la differenza. Il potenziale per lottare là davanti c’è e credo che se faremo bene arriveranno i risultati. A quel punto potremo iniziare a guardare le classifiche perché tutto potrà succedere”.

“Non solo Canada, ma anche Baku e Monaco. Ora ho alle spalle diversi bei fine settimana. Semmai Silverstone sarà un po’ più impegnativa perché assomiglia a Barcellona che è un posto dove ho sofferto di più sinora. Sarà un buon punto di riferimento per me per vedere quanto sono migliorato con questa macchina”.