Guaio Milan, s'infortuna un top player: inizio Serie A a rischio

Protagonista sul mercato, tra acquisti e riscatti di giocatori già protagonisti nella scorsa stagione, ed effettuati già nelle prime settimane di trattative, il Milan registra nuove brutte notizie alla voce infortuni.

Come se non bastasse il possibile slittamento del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con la convalescenza dopo l’operazione al ginocchio subita a maggio che lo aveva costretto a rinunciare ad Euro 2020, Stefano Pioli deve infatti registrare anche l’infortunio subito da uno dei pilastri e dei leader del gruppo rossonero, ovvero Franck Kessié.

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il centrocampista ivoriano è stato sottoposto agli accertamenti strumentali dopo aver accusato un dolore al flessore della coscia sinistra nella giornata di giovedì.

L’esito degli esami non è stato confortante, avendo evidenziato la presenza di una lesione muscolare.

Seviranno ulteriori accertamenti per capire la gravità dell’infortunio, ma sembra sicuro che l’ex atalantino sarà costretto a saltare i primi impegni ufficiali della stagione del Milan, ovvero le prime due giornate di campionato, lunedì 21 agosto alle 20.45 a San Siro contro la Sampdoria e domenica 29 a Cagliari sempre in notturna.

Nella migliore delle ipotesi Kessié potrebbe tornare a disposizione di Pioli nel weeekend dell’11-12 settembre, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e a pochi giorni dall’inizio della fase a gironi di Champions League, che vedrà il Milan di nuovo protagonista dopo sette lunghe stagioni di attesa.

Kessié è quindi costretto a fermarsi al termine di un’estate che lo ha visto protagonista nel torneo di calcio di Tokyo 2020 con la maglia della Costa d’Avorio, eliminata ai quarti di finale dalla Spagna.

Il leader del centrocampo milanista, alle prese con la delicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022, aveva rinunciato alla possibilità di effettuare qualche giorno di vacanza per mettersi subito a disposizione di Pioli in vista della nuova stagione.

OMNISPORT | 13-08-2021 12:42