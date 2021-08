Mercato Milan: nel mirino un campione d'Europa e non solo

Non solo un trequartista per il Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara devono risolvere anche la questione terzino. Si è complicata infatti la trattativa per il ritorno in rossonero del portoghese Dalot, per ora bloccato dal Manchester United, e il Diavolo sta valutando le possibili alternative.

Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni alla Roma per Alessandro Florenzi, terzino laureatosi da poco campione d’Europa con la Nazionale italiana, la scorsa stagione in prestito al Psg: il giocatore, fuori dai progetti dei giallorossi, potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base a determinate condizioni come la qualificazione in Champions League e le partite giocate.

Florenzi, che piace a Pioli per la sua capacità di giocare anche in posizione più avanzata, avrebbe già dato il suo via libera all’affare, si aspetta la risposta dei capitolini che vogliono disfarsi del giocatore, in esubero, anche per abbassare il monte ingaggi.

Anche a centrocampo la situazione potrebbe movimentarsi: secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il Milan nel finale di mercato farà un tentativo per un possibile ritorno di Tiemoué Bakayoko a Milano. Il giocatore arriverebbe solo in caso di addio di Tommaso Pobega, richiesto da Sampdoria e Cagliari.

OMNISPORT | 09-08-2021 15:12