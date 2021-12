Guardiola: "Meglio nella ripresa"

07-12-2021 22:19

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dopo il ko in Champions con il Lipsia: “Siamo felici di essere arrivati agli ottavi di finale. E già questo è un ottimo risultato per noi. Questo è stato un girone difficile e ad oggi il nostro percorso in Europa è più che positivo. E comunque sono contento del secondo tempo fatto dai ragazzi, meno del primo. Dopo l’intervallo abbiamo giocato con più incisività”.

Il rosso a Walker: “Un cartellino rosso che ci fa male, soprattutto perché non avremo Kyle per gli ottavi di finale, che è un giocatore importante per noi e non c’era bisogno di intervenire in quel modo. Spero che impari da questo brutto episodio”.

