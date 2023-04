Guardiola: "Non parlo del Napoli, Spalletti sensibile..."

Il tecnico del Manchester City fa una battuta sugli azzurri

10-04-2023 16:54

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco ha fatto una battuta nei confronti del Napoli e di Spalletti: “Non voglio parlare del Napoli perché il tecnico sarà scontroso con me. Così sensibile…”.

Spalletti in passato aveva risposto stizzito ad una frase di Guardiola, che aveva messo il Napoli davanti a tutti nella corsa alla Champions League.

Sulla sfida con il Bayern: “Ci vogliamo provare contro un club d’élite come il Bayern Monaco. Te lo devi meritare, proviamo a fare il primo passo domani.La domanda arriva da sei, sette anni. Arriva ogni singola stagione. Abbiamo provato ogni singola stagione, ma ci sono squadre che affronti che sono anche brave. Vogliamo provarci come sempre, ma non significa che vinceremo. Michael Jordan ha vinto sei titoli NBA, quante stagioni ha giocato? 16”.