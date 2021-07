Guardiola vuole il napoletano, sul web la paura dei tifosi

Nella prima conferenza post silenzio stampa, Aurelio De Laurentiis ha chiarito che il Napoli ha bisogno di fare cassa sul mercato prima di poter acquistare nuovi giocatori. Al momento, però, per i due big ritenuti sacrificabili dalla società azzurra – Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz – non sono arrivate offerte convincenti.

L’interesse di Guardiola per Zielinski

Ecco, allora, che il Napoli potrebbe essere costretto a rivedere i propri piani e dire addio a qualche altro asso del proprio roster.

Secondo Tuttosport, non è da escludere la partenza a sorpresa di Piotr Zielinski, che dopo essere esploso nel ruolo di trequartista avrebbe attirato l’interesse del Manchester City: Pep Guardiola è rimasto ammirato dal talento del polacco e chissà che presto i Citizens non facciano arrivare un’offerta per il giocatore al Napoli.

Un’ipotesi, questa, che non piace ai tifosi azzurri: Zielinski è ritenuto uno dei giocatori su cui rifondare il nuovo Napoli di Luciano Spalletti.

Le reazioni del web

“ADL vuole vendere tutti, ma cedere Zielinski sarebbe un errore”, il commento di Michele su Facebook. “Ma non scherziamo. Un punto fermo c’è nel prossimo Napoli ed è Zielinski”. Rosario è invece scettico: “I giornali non hanno di che scrivere, Zielinski non si muove”.

Per altri tifosi, invece, il polacco sarebbe sacrificabile: “Altro giocatore dalla tecnica sopraffina ma dalla personalità carente. Si accende contro le piccole e con le grandi stecca. Abbiamo bisogno di giocatori che nelle partite importanti prendano in mano la squadra”, scrive Andi.

Amedeo concorda: “Vendiamolo! Senza se e senza ma! Talento mai esploso… bisogna puntare sui giovani italiani!”.

SPORTEVAI | 06-07-2021 12:36