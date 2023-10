Guerra Israele, al Bayern esplode il caso Mazraoui: chiesta l'espulsione dalla Bundesliga

Il terzino marocchino si è schierato apertamente con i Palestinesi. Una presa di posizione poco gradita alla Germania che sta valutando l'espulsione dal Paese dei sostenitori di Hamas.

17-10-2023 10:10

Il conflitto tra Israele e Palestina tocca tutti noi, in ogni ambito o settore, per cui restare indifferenti è impossibile. Anche nel mondo del calcio non è mancato chi ha voluto manifestare la propria posizione in merito. Tra questi il giocatore del Bayern Monaco Noussair Mazraoui con delle parole che non sono state apprezzate però, né dal suo club d’appartenenza né tanto meno dalla Bundesliga. C’è chi ha chiesto addirittura l’espulsione del terzino marocchino per le sue posizioni filo-palestinesi.

Cosa ha fatto Mazraoui?

Il terzino del Bayern Monaco ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video nel quale si augura la vittoria della Palestina. Nella clip mostrata sui social si vede l’immagine di una bandiera dello stato asiatico accompagnata da una voce fuori campo: “Dio, aiuta i nostri fratelli perseguitati in Palestina, affinché ottengano la vittoria. Che Dio abbia pietà dei loro morti, Dio guarisca i loro feriti”.

Date le reazioni piuttosto energiche da parte di tutta la Germania al messaggio del giocatore, quest’ultimo ha poi voluto chiarire ulteriormente la questione con un nuovo post sull’argomento: “Lavorerò per la pace e la giustizia in questo mondo. Ciò significa che sarò sempre contro ogni tipo di terrorismo, odio e violenza“. Aggiungendo: “Oggi non si tratta di quello che penso io o di quello che pensi tu, ogni giorno vengono uccise persone innocenti a causa di questo terribile conflitto. Dobbiamo tutti essere contrari e parlare apertamente contro di esso“.

La posizione della Germania: via chi appoggia Hamas

Il 25enne nato nei Paesi Bassi ma di origini marocchine si riferisce ovviamente ai bombardamenti su Gaza dell’ultima settimana. Data la risposta palestinese con militanti di Hamas che hanno ucciso oltre 1.300 persone, per lo più civili, negli attacchi a sorpresa contro Israele sabato 7 ottobre, si prevedono ora ulteriori conflitti. La posizione della Germania è chiara: sta valutando l’espulsione per i migranti che sostengono i palestinesi e tra questi c’è anche il nome dell’ex calciatore dell’Ajax. Insomma, Noussair Mazraoui rischia di essere cacciato.

Il comunicato del Bayern Monaco

“L’FC Bayern ha immediatamente contattato Noussair Mazraoui dopo i suoi post su Instagram domenica. Il giocatore attualmente è in Africa con la nazionale del Marocco. Dopo il suo ritorno è previsto un approfondito colloquio personale con la direzione del club. In ogni caso, tutti, compresi ogni dipendente e ogni giocatore, conoscono i valori che rappresenta l’FC Bayern. Lo abbiamo espresso pubblicamente e inequivocabilmente in un articolo subito dopo l’attacco terroristico contro Israele. Siamo preoccupati per il destino dei nostri amici in Israele e siamo al loro fianco. Allo stesso tempo, speriamo in una coesistenza pacifica per tutti i popoli del Medio Oriente”.

