Guerra Ucraina: De Zerbi e lo staff lasciano Kiev per "luogo sicuro"

28-02-2022 09:29

Sono le 21:29 di domenica 27 febbraio quando l’ANSA lancia la notizia che annuncia il trasferimento in un non precisato luogo sicuro dell’allenatore Roberto De Zerbi e gli otto componenti italiani del suo staff, rimasti a Kiev fino alla tarda serata. Con lui, l’allenatore in seconda Davide Possanzini, i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, i preparatori atletici Vincenzo Teresa e Marcattilio Marcattilli, Agostino Tibaudi oltre che dal direttore sportivo Carlo Nicolini.ù

Guerra Ucraina: Roberto De Zerbi e lo staff partiti da Kiev

L’annuncio è giunto dopo giorni di ansiosa attesa, da parte del tecnico e dei suoi più stretti collaboratori sorpresi dall’inizio del conflitto Ucraina-Russia, che sta colpendo duramente Kiev, dove De Zerbi e i suoi si erano rintanati in un albergo confidenti in una soluzione diplomatica che si è appresa raggiunta proprio nella serata di domenica e in cui avrebbe avuto un ruolo attivo il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk e i componenti italiani della squadra ucraina erano barricati all’interno di un hotel della capitale ucraina e avevano deciso di lasciare il Paese solo una volta che i calciatori stranieri del club fossero riusciti a mettersi in salvo, circostanza verificatesi poche ore prima dell’inizio del loro viaggio verso un luogo che l’agenzia ANSA definisce come “sicuro”, ma su cui non viene aggiunto altro per evidenti ragioni di sicurezza.

A testimoniare le condizioni gravemente incerte su quanto loro stesse accadendo era stato lo stesso tecnico in differenti dichiarazioni, rilasciate nei giorni scorsi alle agenzie ANSa e Italpress, in cui aveva tratteggiato lo stato di profonda incertezza e la posizione forte assunta per sensibilizzare le autorità internazionali sulla sorte dei giocatori del club.

Il dramma di Junior Moraes e dei calciatori stranieri in Ucraina

Nel corso di questi drammatici, assurdi giorni di guerra, le testimonianze sui social di Junior Moraes, attaccante brasiliano naturalizzato ucraino, avevano mostrato non solo l’appello congiunto dei brasiliani presenti nel Paese, ma lo stato di profondo sconforto e incertezza per le loro famiglie.

Immagini di preghiera, bambini spaventati e stretti attorno ai genitori, i rumori dei bombardamenti e una descrizione disperata e inimmaginabile nel 2022 sono passate attraverso il canale ufficiale di questo giocatore che più di ogni altro Andrey Shevshenko aveva voluto in Nazionale, quando era ct.

Paulo Fonseca ha lasciato l’Ucraina

Anche Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma rimasto in Ucraina con la sua famiglia, è riuscito in queste ore a mettere in salvo sé e i suoi cari: il tecnico portoghese è riuscito a lasciare il Paese dopo oltre 30 ore di viaggio in pullman, insieme con la moglie e i figli e raggiungere la Romania che, insieme alla Polonia, si è preparata ad allestire i campi di accoglienza profughi.

VIRGILIO SPORT