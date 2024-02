Ha fatto bene Sinner a rinunciare a Sanremo o doveva accettare l’invito di Amadeus? Vota il sondaggio

Jannik Sinner è senza dubbio la personalità italiana del momento. Dopo aver conquistato da trascinatore assoluto la seconda Coppa Davis della storia azzurra, l’altoatesino ha conquistato gli Australian Open, riportando nel Bel Paese un titolo dello Slam che, in singolare maschile, mancava dal successo al Roland Garros nel 1976 di Adriano Panatta, unico altro italiano a riuscirci nell’era Open.

Oltre ad averlo consacrato tra i mostri sacri della racchetta e dello sport italiano, il successo in Australia ha portato a Sinner un’attenzione mediatica fuori dal comune, tanto che anche Amadeus è arrivato ad invitarlo al Festival della canzone italiana di Sanremo. Invito però che Jannik ha deciso di rifiutare, anche per prepararsi al meglio in vista dell’ATP 500 di Rotterdam a cui parteciperà e che andrà in scena dal 12 al 18 febbraio.