Sinner allo scoperto su Sanremo, residenza a Montecarlo e le Olimpiadi

Il vincitore degli Australian Open rivela quali sono i punti su cui deve migliorare, dal fisico alla battuta, ringrazia Amadeus ma rifiuta l'invito

31-01-2024 15:08

Look sportivo, appena nominato dal ministro Tajani come ambasciatore italiano nel mondo, Jannik Sinner cambia superficie: le risposte di dritto e di rovescio sul campo diventano quelle da dare ai giornalisti nella maxi-conferenza tenutasi presso la nuova sede della federazione, immersa in un bel giardino al punto da far scattare la battuta al presidente Binaghi: “E’ nostra intenzione coltivare vaste piantagioni di carote”. Un’ora di botta e risposta per spiegarsi, raccontare le sue emozioni e rivelare i prossimi obiettivi. Tra cui non c’è la partecipazione al Festival di Sanremo, come auspicato dallo stesso Binaghi.

Sinner rivela dove deve meno migliorare

Con la stessa tranquillità con cui gioca, Sinner risponde a tutti. In italiano, inglese e tedesco. Quando arrivano domande contorte ride o guarda con occhi sgranati, alternando boh a sorrisi. Disponibile, limpido, chiaro. Come quando travolge tutti giocando: “Sono lo stesso ragazzo che ero due settimane fa, ora sarà molto importante la programmazione come già facemmo lo scorso anno, so che devo migliorare forza e resistenza quindi faremo tanto lavoro in palestra. Posso servire meglio, posso far tutto meglio ma lo step importante era quello mentale, su come affrontare certe partite”.

Sinner non andrà a Sanremo

Amadeus l’ha invitato a Sanremo: “Farò il tifo per lui da casa, è un evento bello ma ora guardo in avanti, sarò già al lavoro, quello che mi piace fare, quando ci sarà il Festival. Il mio lavoro è gestire i miei impegni. Mi piace giocare al computer, a volte, altre mi piace mangiare da solo in camera, sono un ragazzo di 22 anni che ama fare cose semplici da ragazzo”.

Sinner aspetta di battere Alcaraz

Del suo staff dice: “Quando ho cambiato staff ho fatto una scelta difficile, mi sono buttato nel fuoco, ma volevo sperimentare altro. Dietro di me c’è chi mi aiuta, io devo essere bravo a capirlo ma alla fine sono io che scelgo. Devo capire cosa sto cercando. Cahill ha fatto una carriera incredibile, la sua esperienza mi aiuta a gestire la pressione, con Simone Vagnozzi invece guardiamo di più la parte tecnica. Ci siamo dati un obiettivo, giocare meglio gli Slam. Direi che il primo è andato bene ma come ho detto ci sono altri tre Slam e tanti tornei, non è certo finita qui la mia stagione. A inizio anno si va a caccia, poi ci saranno momenti molto buoni e altri meno buoni. Sicuramente sento più fiducia grazie a questo torneo. Alcaraz? Mi piace sfidarlo, ha già battuto un numero 1 come Djokovic e sicuramente ci sfideremo in questi mesi”.

Sinner spiega perché ha la residenza a Montecarlo

Arriva anche la domanda scomoda sulla residenza a Montecarlo che ha scatenato la polemica sulle tasse che non paga in Italia: “A 18 anni mi sono allenato a Bordighera e il mio allenatore aveva la residenza a Monaco, così ci sono andato anche io: hanno strutture perfette, campi buoni e mi sento a casa, posso andare al supermercato senza problemi”.

Obiettivo diventare n.1 per Sinner

Attualmente è n.4 al mondo ma tutti si aspettano che diventi il n.1: “Ora sono numero 4 al mondo, proviamo a fare un piccolo passo alla volta ma certo l’obiettivo è diventare numero 1 del mondo, anche se non è facile. La cosa più importante è restare alle persone che mi sono vicine, è comunque meglio rispondere alle vostre domande che ai miei avversari in campo, anche se mi piace tanto”.

Sinner spiega perché non è andato a Sesto

Unico neo in tanta gioia quel che è successo al suo paese, a Sesto. Sinner spiega perché non è tornato a casa: “C’è stato un incidente molto grave in questi giorni con alcune persone ferite gravemente e al momento ancora in ospedale. Non volevo andare ora con la coppa a festeggiare perché non era proprio il caso”.

Alla domanda se c’è una cosa di cui ha paura risponde dritto: “Non ci sono cose di cui ho paura, è sempre una partita di tennis, ci saranno momenti più difficili da gestire ma non ho paura”. Capitolo Olimpiadi, si parla della possibilità che possa essere il portabandiera: “A questo non penso ancora ma le Olimpiadi saranno un momento chiave della mia carriera. Ci sono i migliori atleti al mondo, voglio conoscerne qualcuno e prendere spunti positivi che possono aiutarmi”.

(in aggiornamento)