“Ha vinto lui": il gesto di De Laurentiis spacca i napoletani

Solitamente compassato, anche nei momenti di maggiore tensione, Aurelio De Laurentiis s’è lasciato andare ad un’esultanza piuttosto passionale dopo il gol del 2-0 firmato da Elmas che ha messo in cassaforte la vittoria del Napoli contro il Venezia ieri sera al Diego Armando Maradona.

Il gesto di De Laurentiis e l’attacco dei tifosi

Il presidente degli azzurri esulta a braccia alzate, urla “gol!” e poi sfoga l’adrenalina accumulata durante una partita piuttosto difficile per la sua squadra con un rabbioso “vaffa”.

Un gesto che non sfugge alle telecamere e che ora fa discutere sui social i tifosi del Napoli, poco abituati a vedere il presidente della loro squadra in un atteggiamento così sanguigno sugli spalti. “Ha vinto lui: ha esultato perché ha pensato che nonostante non abbia comprato nessuno il Napoli vince lo stesso”, il commento velenoso su Facebook di Mario, non il solo a criticare ADL. “Compra un terzino invece di esultare!”, l’invito di Emanuele.

“Sai com’è… 50 milioni sfumati in un nonnulla poi ti fanno sembrare tifoso…”, scrive Stefano, ricordando l’amarezza della Champions mancata all’ultima giornata nella scorsa stagione, contro il Verona. Stesso tema per Filippo: “Ha colpito anche me vederlo esultare. Forse era confuso, pensava fosse ancora contro il Verona ?”.

In difesa del presidente

Altri tifosi, invece, difendono ADL. “De Laurentiis è napoletano più che mai – commenta Ciro – la sua famiglia ha origini a Torre Annunziata, per chi non lo sapesse e continua a chiamarlo romano in forma dispregiativa”. “Fa bene a esultare, perché l’anno scorso questa partita l’avremmo persa”, aggiunge Paolo.

“E poi dicono che non è un tifoso del Napoli… per me è un ottimo presidente, fare impresa nel calcio è difficile”, il commento di Rosario. Ornella, infine, chiede a De Laurentiis di farsi sentire anche lontano dal Maradona: “Presidente fatti sentire! Questi arbitrucoli neanche in serie C dovrebbero mandarli!”, scrive la tifosa alludendo all’espulsione di Osimhen.

SPORTEVAI | 23-08-2021 11:59