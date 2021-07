Haaland è uno dei top player più desiderati del mondo. Il suo valore cresce di giorno in giorno. L’ultima quotazione del cartellino dell’attaccante del Borussia Dortmund è pari a 175 milioni di euro.

“Il mio valore è 175 milioni di euro? Non ho parlato con il mio agente per un mese. Così avete la risposta. Spero che siano solo favole, perché sono un sacco di soldi per una persona”, le sue parole alla Bild.

OMNISPORT | 28-07-2021 07:32