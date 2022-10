Haaland mania: trascina il City e si prende un altro record

23-10-2022 11:49

È sempre super Haaland, il City ringrazia e va. Nel match di Premier League con il Brighton la gara finisce 3-1 per gli uomini di Pep Guardiola e salgono a quota 26 punti in classifica, meno 1 dall’Arsenal che però deve ancora scendere in campo in questo turno.

Nel tabellino, nemmeno a dirlo, ci finisce per due volte Erling Haaland, autore di una doppietta. Questo lo porta a siglare un altro record che reggeva dal 2018: l’ultimo ad andare in gol per sette partite consecutive fu Sergio Aguero.

Ma non è tutto perché con le tre reti siglate al Brighton (ne sarebbero bastate due) i citizens toccano quota 600 gol in Premier nell’arco di tutta la gestione Guardiola. Solo altri due allenatori ci erano riusciti: Alex Ferguson con il Manchester United e Arsene Wenger con l’Arsenal.