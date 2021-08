Hakkinen: “Mercedes, tieni Bottas”

Oltre alla questione relativa al dualismo sportivo in pista tra Mercedes e Red Bull, nel circus della F1 tiene banco anche la questione su chi sarà il prossimo compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes.

“Non si impara mica su internet o sui libri ad essere il compagno di box di Lewis Hamilton”. Così Mika Hakkinen ha preso le difese di un suo connazionale. A partire dal 2017 Valtteri Bottas ha avuto l’onore e l’onere di difendere i colori della Mercedes in F1 al fianco del campionissimo inglese.

Da quando siede sul sedile della Mercedes, Bottas ha ottenuto nove vittorie in F1 chiudendo al secondo posto in classifica piloti nel 2019 e nel 2020. Il classe 1989 sino ad ora si è dimostrato perfetto nel garantire punti in classifica costruttori e nell’aiutare Lewis Hamilton nel momento in cui è stato necessario.

Negli ultimi anni Bottas ha sempre strappato la conferma per l’anno successivo, ma questa volta la candidatura di George Russell sembra difficile da respingere, anche se lo scandinavo può contare sull’endorsement di Lewis Hamilton. Anche Mika Hakkinen se fosse nei panni di Toto Wolff non avrebbe dubbi su chi scegliere tra Bottas e Russell: “Quello che ha raggiunto la Mercedes negli anni in cui a dividere il box sono stati Hamilton e Bottas è difficile da eguagliare – le parole di Hakkinen raggiunto dall’emittente tedesca RTL – Bottas viene criticato troppo, è un pilota brillante. Essere talentuosi non è abbastanza per guidare al fianco a campioni del calibro di Lewis Hamilton. Sono certo che all’interno della Mercedes le quotazioni di Bottas sono molto più alte di quanto si possa credere”.

OMNISPORT | 25-08-2021 13:45