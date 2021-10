Halfredsson alla Virtus Verona da svincolato

Europei, Mondiali e quasi 200 presenze in Serie A: Emil Halfredsson a 38 anni non ha intenzione di fermarsi, dicendo sì alla Virtus Verona.

Dopo l’avventura al Padova l’islandese rimane in Serie C, sposando la causa del club scaligero inserito nel Girone A. “La Virtus Verona comunica di aver sottoscritto con il centrocampista Emil Hallfredsson un contratto fino al 30 giugno 2022 – si legge sul profilo Facebook della società – In rossoblù vestirà la maglia numero 16”.

Per Halfredsson, che in carriera ha giocato Euro 2016 e la Coppa del Mondo del 2018 in Russia con la propria Nazionale, nel massimo campionato italiano esperienze con Reggina, Verona, Udinese e Frosinone.

Nell’ultima stagione, il centrocampista scandinavo ha collezionato 40 presenze e 3 goal portando il Padova a giocarsi i playoff promozione.

OMNISPORT | 06-10-2021 15:22