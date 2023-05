Hamilton – Ferrari, Ecclestone: “Rossa non è casa di riposo”

Durissimo il commento del 92enne sulla voce di mercato che era circolata a pochi giorni dal Gp di Montecarlo

26-05-2023 09:43

Lewis Hamilton alla Ferrari? Sono fioccate le smentite da Montecarlo, dove domenica si corre il Gp di Monaco, da sempre prova avvincente del Mondiale di F1. Hamilton e Vasseur hanno negato ogni contatto, il 38enne ha anzi raccontato di essere ai dettagli per rinnovare il suo accordo con la Mercedes.

Trai tanti che hanno commentato la notizia da paddock, anche Bernie Ecclestone. All’agenzia Pa, ha espresso così il suo pensiero: “Sarei sorpreso se la Ferrari volesse liberarsi di Leclerc per ingaggiare Lewis, anche perché sono molto innamorati di Leclerc. Lewis poi ha chiarito che quando deciderà di smettere, intende restare legato alla Mercedes e dunque mi sorprenderebbe che volesse andarsene. E se fossi in Hamilton e vedessi Leclerc felice di lasciare la Ferrari, penserei che là ci sia un problema”.

Ecclestone lo scorso mese di ottobre ha compiuto 92 anni. Il commento più duro è quello che rilascia al termine della chiacchierata: “Non capisco perché Lewis dovrebbe poi pensare di trovarsi meglio in Ferrari rispetto a dove si trova attualmente in Mercedes. La Ferrari non è una casa di riposo, anzi, vogliono vincere il campionato più di chiunque altro. Quindi personalmente ritengo che resterà in Mercedes o che si ritirerà”.

Il sette volte campione del mondo resterà nonostante le difficoltà delle Frecce d’Argento: “Non so cosa sia accaduto a loro e come sia stato possibile ritrovarsi in queste condizioni. Posso comprendere la frustrazione di Lewis, ma il suo contratto è molto oneroso e questo è un grosso problema. L’unico posto dove può andare per vincere l’ottavo mondiale è la Red Bull, ma sicuramente là non c’è spazio per lui”.