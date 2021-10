Hamilton furibondo: "Perché il team mi ha fatto fermare?"

E’ un Lewis Hamilton furibondo quello che rilascia a Sky Sport le prime dichiarazioni al termine del Gran Premio di Turchia, nel quale si è piazzato quinto. Il sette volte campione del mondo della Mercedes voleva cambiare le gomme intermedie con le slick da asciutto oppure andare con le stesse gomme fino all’arrivo ma il team lo ha fatto fermare a otto giri dalla fine per montargli altre intermedie nuove. “È stata una rimonta molto difficile. La pista è stata decisamente lenta ad asciugarsi e non me l’aspettavo. Penso che sia stato difficile per tutti. In partenza sembravo molto forte, nella prima fase della gara, ma alla fine non è andata bene. La cosa più difficile da gestire oggi è stata la temperatura degli pneumatici ed il graining delle intermedie. Non so cosa abbia pensato il team nel finale. Devo parlare con loro sul motivo per cui mi hanno fatto rientrare, però ormai è andata. Fosse giusta o sbagliata la mia idea, ci riuniremo per discuterne visto che abbiamo perso dei punti potenziali che secondo me avremmo potuto ottenere. Cercheremo comunque di reagire nella prossima gara. Soddisfatto? Non direi, ma sono contento di aver finito la gara“.

OMNISPORT | 10-10-2021 16:36