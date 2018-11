Hamilton graziato dai commissari: solo reprimenda

Lewis Hamilton graziato dai commissari sportivi del Gran Premio di Abu Dhabi dopo la prima sessione di prove libere del weekend che chiuderà la stagione 2018.

Il britannico, fresco di conferma da campione del mondo, ha infatti avuto un'indecisione dopo la bandiera a scacchi e, dopo aver imboccato la corsia di immissione ai box, ha cambiato idea tornando verso il rettilineo principale, tagliando anche la linea bianca continua che divide la pista dall'ingresso in pitlane. A quel punto ha fermato la sua Mercedes e, dopo un'ulteriore esitazione, ha inserito la retromarcia e ha definitivamente fatto ritorno nei box.

Un'operazione complessivamente piuttosto pericolosa, nonostante la sessione fosse ormai terminata, dato che sarebbero potuti arrivare altri piloti. E infatti l'anglo-caraibico della Mercedes ha tremato dopo essere stato informato della decisione del Collegio dei Commissari sportivi di analizzare il suo comportamento.

Nonostante questo, però, è arrivato il sospiro di sollievo finale: dopo aver sentito il pilota e analizzato la telemetria, ai danni di Hamilton è arrivata infatti una semplice reprimenda. Per lui si tratta della seconda in stagione, ma non avrà conseguenze sul prosieguo del weekend sul circuito di Yas Marina.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 22:45