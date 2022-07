Hamilton sicuro sul futuro di Russell

18-07-2022 13:50

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula Uno, ha battezzato in maniera molto positiva quanto fatto in questa prima parte di stagione dal suo nuovo compagno di scuderia.

George Russell sta davvero facendo molto bene e se poi la conferma sulla bontà del lavoro svolta arriva da un asso del volante come Lewis Hamilton allora il futuro non può che essere roseo.

Hamilton è sicuro che la scelta compiuta da parte della Mercedes di affiancargli l’ex pilota della Williams sia stata quanto mai azzeccata, sia per quanto riguarda il presente, sia in ottica futura, specialmente quando il nativo di Stevenage deciderà di appendere guanti e casco al chiodo. Non è solo un’idea e una percezione del sette volte campione del mondo: i numeri sono eloquenti e non mentono, perché confermano come George Russell abbia approcciato nel migliore dei modi al mondo-Mercedes dopo soli pochi mesi di lavoro.

“Penso che George Russell abbia le capacità di prendere per mano la squadra in futuro e guidarla verso il successo” le parole di Lewis Hamilton nei confronti del24enne nativo di King’s Lynn che in questi primi quattro mesi, ha già messo a segno 3 podi in 11 uscite e, precede in classifica generale proprio il suo illustre vicino di box di ben 19 punti.

“È facile convivere con un compagno di squadra come George. Lavoriamo assieme e lo facciamo incredibilmente bene. Lui ha un carattere molto positivo… ha avuto un impatto molto buono sull’ambiente di lavoro e in generale è bello vedere quello che riesce a ottenere. Ha fatto un ottimo lavoro, ha ottenuto i primi punti per la squadra e continuerà a migliorare e continuerà a farlo per molto tempo”. Queste le parole di Lewis rilasciate a F1.com.

“Adesso che gli lavoro di fianco noto che ha un grande potenziale per diventare campione del mondo, ed è anche nel posto giusto per poterlo fare. Il mio augurio è quello di poter contribuire in parte ad aiutarlo per migliorare ancora”.