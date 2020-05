Hateboer non ha alcuna intenzione di lasciare Bergamo

Hans Hateboer non si muove dall'Atalanta.

Il laterale olandese è esploso nelle ultime settimane prima del lockdown, realizzando anche una doppietta in Champions League a San Siro contro il Valencia. In questo modo ha messo in discussione la posizione del collega di reparto Castagne (che infatti radiomercato dà in uscita da Bergamo), ma allo stesso tempo ha attirato molti riflettori su di sé.

Che non sembrano però sufficienti a fargli cambiare aria: secondo la 'Gazzetta dello Sport', infatti, l'Atalanta non ha alcuna intenzione di valutare le eventuali offerte sul giocatore, vincolato agli orobici da un contratto in scadenza nel 2023.

Lo stesso Hateboer sembra inoltre puntare a proseguire la sua avventura in nerazzurro, e secondo la 'Gazzetta' a sua volta non intende prendere in considerazione nessuna offerta tra quello che perverranno alla famiglia Percassi.

SPORTAL.IT | 30-05-2020 11:49