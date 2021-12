Heaton, notte da sogno: prima gara in Champions League a 35 anni

09-12-2021 10:09

L’esordio in Champions League ha sempre il suo fascino, farlo a 35 anni suonati poi è motivo d’orgoglio e anche una sorta di premio per la carriera: Tom Heaton , un giorno, potrà raccontare ai nipotini di aver giocato nella massima competizione europea.

Merito di Ralf Rangnick , uno non proprio avvezzo agli ultratrentenni: eppure il tecnico tedesco ha deciso di regalare a questo portiere classe 1986 una delle serate più belle della sua vita, mandandolo in campo al posto del secondo di De Gea, Henderson , a difendere la porta del Manchester United negli ultimi 22 minuti della sfida pareggiata per 1-1 contro lo Young Boys.

Una partita che non aveva nulla da dire dal punto di vista della classifica del girone per i ‘Red Devils’ (già qualificati agli ottavi come primi), non per Heaton che ha coronato un sogno soltanto sfiorato nella stagione 2007/08, quando collezionò due panchine contro la Roma di Luciano Spalletti e sempre tra le fila del Manchester United.

Cresciuto nella società inglese, Heaton è stato spesso spedito altrove in prestito in gioventù, fino alla cessione al Cardiff avvenuta a titolo definitivo nel 2010: da allora si è costruito una modesta carriera nelle serie minori, fino all’exploit della vittoria in Championship col Burnley nel 2016/17.

Dopo un biennio all’Aston Villa, Heaton è tornato alla ‘casa madre’ lo scorso 2 luglio in veste di terzo portiere: difficilmente avrebbe potuto immaginare un esordio così tardivo, la dimostrazione che i sogni possono avverarsi nel momento meno atteso.

OMNISPORT