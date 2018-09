Hellas al comando, cade il Palermo

L'Hellas Verona resta al comando della classifica di serie B dopo la quinta giornata di campionato. Gli scaligeri piegano in rimonta lo Spezia per 2-1 grazie alle reti di Matos e Zaccagni. Seconda piazza per il Pescara, che batte in casa il Crotone per 2-1, colpaccio del Benevento a Cittadella: Asencio regala il terzo posto agli Stregoni.

Palermo ko a Brescia, il Lecce espugna il Picchi di Livorno con un perentorio 3-0. Lucarelli rischia il posto.

I risultati della quinta giornata

Brescia-Palermo 2-1

Cittadella-Benevento 0-1

Livorno-Lecce 0-3

Perugia-Carpi 0-1

Pescara-Crotone 2-1

Salernitana-Ascoli 1-1

Verona-Spezia 2-1

Cremonese-Cosenza (mercoledì alle 19)

Foggia-Padova (mercoledì alle 21).

SPORTAL.IT | 25-09-2018 23:45