Hellas Verona: in arrivo Juan Cabal

16-08-2022 17:53

Dopo la roboante sconfitta subita ai danni del Napoli per 5-2 nella prima di campionato, la formazione dell’Hellas Verona è corsa ai ripari concretizzando un colpo nel reparto arretrato.

Secondo quanto indicato da Tuttomercatoweb, la dirigenza del club allenato da Gabriele Cioffi avrebbe chiuso per il difensore colombiano Juan Cabal, proveniente dall’Atletico Nacional.

Il calciatore sarà in Italia entro la fine della settimana per le visite mediche di rito e firma sul contratto, ma difficilmente, almeno attualmente, potrà giocare la seconda partita di campionato del Verona contro il Bologna in programma domenica 21 agosto alle 20.45.

