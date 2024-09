Ex Juventus Higuain torna al calcio due anni dopo il ritiro, rieccolo a Miami

Il Pipita è pronto a tornare. A riaccoglierlo è il suo vecchio club della Major League Soccer dove ritrova anche il fratello

Gonzalo Higuain è stato uno degli attaccanti più forti dell’ultimo ventennio. Dopo le esperienze italiane con Napoli, Juventus e Milan, l’attaccante argentino si è trasferito a Miami per concludere la carriera nel team presieduto da David Beckham. Il tempo di mettere a segno altre 27 reti in 69 partite prima di appendere le scarpette al chiodo. Ora, a distanza di 2 anni, il Pipita può tornare nuovamente nel mondo del calcio con un ruolo però differente.

La carriera europea del Pipita

Real Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea, Milan. La carriera europea di Gonzalo Higuain è stata lunga e ricca di soddisfazioni sempre militando in grandi squadre. Il Pipita vanta il maggior numero di reti in una singola stagione di Serie A con 36 marcature, record successivamente eguagliato da Ciro Immobile. Stanco dell’ambiente, l’argentino si è poi concesso due anni nella MLS americana prima del ritiro avvenuto all’età di 35 anni.

L’addio al calcio e la crisi di rigetto

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Higuain si è allontanato dal mondo del calcio. “Per 15 anni ho avuto una vita non normale, ora certe cose non le sopporto più“, aveva raccontato il Pipita nel momento dell’addio. Il bomber argentino non aveva mai nascosto di soffrire le troppe pressioni ambientali, dichiarando di avere sì la passione per il pallone ma non quella per il mondo costruito attorno ad esso.

Il nuovo ruolo all’Inter Miami accanto al fratello

Due anni di distacco sono evidentemente bastati all’ex attaccante che ora è pronto a rientrare. Ad attenderlo c’è ancora una volta l’Inter Miami: il club rosanero ha annunciato sul proprio sito che il Pipita sarà Player Development Coach della seconda squadra. In sostanza, Higuain lavorerà accanto al fratello per aiutare nuovi talenti a crescere in questo sport. Quasi un cerchio che si chiude per il 36enne sudamericano.