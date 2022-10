Higuain si ritira: gli omaggi di Juve, Lavezzi e Dybala

03-10-2022 21:45

L’annuncio dell’imminente ritiro di Gonzalo Higuain non ha lasciato indifferente il mondo del calcio. Gli omaggi e i ringraziamenti al Pipita sono fioccati subito numerosi, del resto l’attaccante argentino, tra club e nazionale, ha condiviso lo spogliatoio con tanti campioni e indossato maglie di alcuni tra i principali top club mondiali.

La prima delle squadre in cui Higuain ha militato a salutare il giocatore è stata la Juventus, attraverso un video pubblicato sul proprio account Twitter che raccoglie i gol più belli tra i 71 realizzati dal Pipita in bianconero: “Grazie di tutto, Pipa” il testo del Tweet.

Tra gli ex compagni, invece, spiccano il saluto di Ezequiel Lavezzi, ex compagno nell’Argentina, su Instagram: “È stato un piacere ed un privilegio aver condiviso così tanti momenti insieme. Ti auguro cose belle per questa nuova tappa. Ti voglio bene”.

Paulo Dybala, che con Higuain ha condiviso tre anni alla Juventus e alcune partite in nazionale, si è invece affidato ad una Story Instagram che raffigura un’immagine dei due abbracciati con la maglia della Juve e un messaggio in spagnolo: “Gracias por todo, Pipa… Gracias por tu futbal, sos un fenomeno adentro y afuera!”.