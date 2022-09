Honda: Alberto Puig stupito da Marc Marquez

27-09-2022 10:15

Chi tra tifosi e addetti ai lavori poteva immaginarsi un rientro così in grande stile per Marc Marquez? Pochi o forse nessuno.

Eppure per chi avesse bisgono ancora di conferme, le qualità di Marc Marquez sono pazzesche, e in Giappone è arrivata l’ennesima dimostrazione del suo valore come pilota. Per quanto abbia naturalmente approfittato delle incerte condizioni del circuito con la pioggia, conquistare la pole position era probabilmente un traguardo insperato anche per Marquez stesso.

Per il Gp di Motegi, in casa Honda le aspettatative sul pilota spagnolo non erano evidentemente troppo alte visto che Marc rientrava praticamente domenica, dopo il quarto intervento al braccio. Era già bello e importante poterlo rivedere in sella alla sua moto, ma ancora una volta, il suo talento, la sua voglia e determinazione, hanno permesso a Marquez di chiudere la gara al quarto posto.

Stupito e orgoglioso Alberto Puig che non ha nascosto la gioia provata nel vedere Marquez così in forma, nonostante i noti problemi fisici.

“Essersi aggiudicato la pole sabato è stato fantastico per lui soprattutto, dopo tanto tempo dall’ultima volta. A dirla tutta, però, è stata la gara ad averci stupito. Ci aspettavamo un naturale calo di posizioni, in quanto altri piloti, da dietro, in teoria avrebbero potuto e dovuto rimontare posizioni su posizioni. Invece Marquez ha stupito tutti, restando tra le primissime posizioni; fisicamente è chiaro che manchi ancora qualcosa per essere al top della forma, ma sta migliorando“.