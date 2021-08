Honda, Pol Espargarò ritrova il sorriso

Pol Espargarò ha chiuso in quinta posizione il Gran Premio di Gran Bretagna. A Spa il centauro della Honda ha avuto finalmente sensazioni positive dopo tanto tempo: “Mi sono goduto molto la gara, questa era la sensazione che stavo cercando, essere in testa è stato qualcosa di veramente speciale. Abbiamo usato la morbida al posteriore perché ci ha dato il miglior feeling, ma non era abbastanza per lottare per il podio. C’è ancora un po’ di lavoro da fare”.

“Comunque, fino a metà gara ero lì, a combattere e a divertirmi. Stavo anche chiudendo il divario con Rins e Aleix quando il mio pneumatico funzionava bene. Quando il grip è sceso, ho mantenuto il distacco e ho chiuso bene il weekend. È stato un grande fine settimana nel complesso. Siamo stati in grado di mostrare cosa possiamo fare e ora ci dirigiamo ad Aragon, dove la Honda è stata molto forte in passato”.

OMNISPORT | 29-08-2021 21:35