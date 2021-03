Horner: "Da sciocchi sottovalutare la Mercedes"

Il team principal della Red Bull Chris Horner in un’intervista a Sky Sports torna a parlare delle difficoltà attuali della Mercedes: “Probabilmente ha riscontrato un avvio un po’ scadente per i suoi standard, ma è una squadra di qualità. Sarebbe sciocco sottovalutare le qualità di questo team e la sua capacità di riprendersi dopo i momenti di difficoltà. Lo abbiamo visto un paio di anni fa, quando sembravano sottotono a Barcellona, poi hanno vinto comodamente in Australia”.

“È sempre difficile bilanciare le risorse e la Mercedes è una squadra di qualità. Il tutto è reso ancora più difficoltoso dal budget cap e dai regolamenti per il 2022. Inoltre, stiamo anche costruendo la nostra divisione relativa alla power unit, quindi siamo piuttosto indaffarati! Ma siamo anche super motivati, i ragazzi non vedono l’ora di iniziare la stagione. Abbiamo una buona macchina e abbiamo dimostrato la nostra qualità nel saper sviluppare. Dobbiamo concentrarci sul fare un buon lavoro anche quest’anno”.

