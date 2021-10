HUMBLE BUNDLE: raccolti e donati 200 milioni di dollari in beneficenza

Sono ormai passati 11 anni da quando Wolfire Games, società americana indipendente per lo sviluppo di videogiochi fondata da David Rosen, lanciò il progetto Humble Bundle, destinato a fare la storia del gaming. L’idea degli sviluppatori Jeff Rosen e John Graham era quella di offrire un pacchetto di giochi a prezzo scontato, ma a differenza dei già esistenti software come Steam e simili, fu inserita la formula del “pay-what-you-want”, ovvero ciascun acquirente poteva fare un’offerta libera. Parte dei fondi sarebbe andata poi in beneficenza. Il cuore pulsante ed innovativo del progetto è sempre stato quello dei bundle acquistabili, con tre differenti livelli di ricompense a seconda di quanto si vuol pagare.

Nel corso degli anni lo sviluppo è stato incredibile, tanto da ampliare enormemente i contenuti offerti dalla piattaforma. Non più solo gaming ma anche ebook e guide professionali. Inoltre anche le modalità di fare beneficenza si sono evolute, dando la possibilità all’utente stesso di decidere le percentuali dei ricavi da donare agli sviluppatori, alla beneficenza e allo sviluppo della piattaforma stessa.

La beneficenza è sempre rimasta al primo posto negli ideali dell’azienda.In questo decennio sono state tantissime le associazioni a cui sono arrivate le donazioni: Save the Children, WWF, Croce Rossa, Wikimedia Foundation e tante altre.

La scorsa primavera, con l’esplosione della pandemia globale da Covid-19, è stato lanciato il pacchetto “Humble Heal” che ha portato a donazioni per 1,17 milioni devoluti interamente a realtà impegnate nell’emergenza. Sempre in quel periodo l’esclusiva “Humble con Red Screen di Stephen King” ha raccolto raccolto quasi 150mila dollari, interamente devoluti ad “ACLU” (American Civil Liberties Union), organizzazione impegnata a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti.

Dopo 11 anni di innovazione e costante impegno sociale, arriva il messaggio colmo di gioia della società direttamente sul sito ufficiale:“Oggi siamo entusiasti di annunciare che dal primo pacchetto nel 2010, decine di milioni di voi hanno contribuito a raccogliere un totale di $ 200 milioni di dollari attraverso i vostri acquisti , dimostrando un supporto senza precedenti da parte della community gaming mondiale per importanti cause sociali. Dal profondo dei nostri cuori, grazie alla comunità di Humble Bundle per aver contribuito a raggiungere questo incredibile traguardo. Non vediamo l’ora di aiutare a raccogliere i prossimi $ 200 milioni per enti di beneficenza globali e locali e di continuare a essere una forza per il bene nel mondo, insieme a tutti voi.”



Articolo a cura di Francesco Basile

