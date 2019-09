I consigli di Varriale ad Ancelotti scatenano fan Juve e Napoli

Se lascerà scorie anche nella squadra il pesante ko interno con il Cagliari lo si vedrà già da domenica quando al San Paolo verrà il Brescia di Balotelli ma tutta Napoli è ancora sotto choc per aver perso un’occasione importante e per una classifica che in questo momento vedrebbe gli azzurri fuori dalla zona Champions.

LE CRITICHE – Tra i più criticati soprattutto Ancelotti per i suoi continui cambi di formazione e per qualche elemento schierato fuori ruolo, a parere degli addetti ai lavori. Che il Napoli abbia creato tantissime occasioni contro i sardi passa in secondo piano, rispetto agli errori commessi.

IL PARERE – Anche Enrico Varriale ha voluto dire la sua sul caso-Napoli. Il vicedirettore di Raisport su twitter non ha commentato a caldo ma ha meditato prima di esprimere un parere che però non ha trovato grandi consensi.

IL TWEET – Varriale scrive: “2 premesse: se crei 10 occasioni è difficile criticare Ancelotti. Se hai una rosa ampia è giusto sfruttarla. Ma 2 punti fermi bisogna metterli. Secondo me: L’uomo che da’ i tempi di gioco è FabianRuiz, non Zielinsky. Va schierata sempre una punta pesante”.

QUI JUVE – Come spesso accade i commenti di Varriale scatenano l’ironia dei tifosi della Juventus sui social: “Morale sotto i tacchi, commento con il cuore del tifoso. Alla fine manca sempre il “..noi tifiamo Napoli tiè !” o anche: “Varriale, lei è un giornalista RAI. Non parli sempre del Napoli, per cortesia. Appartenenza troppo smaccata”, oppure: “2 premesse: Se il Napoli perde è stato sfortunato. Se la Juve vince ha avuto l’aiutino. 2 punti fermi glieli do io: Se perdi queste partite non puoi ambire allo scudetto. La realtà è che il salto di qualità non lo farete mai”.

L’IRONIA – E’ un tiro al bersaglio nei confronti del giornalista: “Dopo solo 5 partite già 2 sconfitte e delle 3 vittorie una vilmente rubata con un rigore inesistente: ricordiamocelo a maggio quando finirete anni luce dietro alla Juve e direte “meritavamo noi”…” o anche: “Io ancora mi chiedo come non possa essere lei, dott. Varriale, l’allenatore del Napoli! Lei dovrebbe sedere su quella panchina ogni domenica, e qualcosa il Napoli avrebbe già vinto…”.

QUI NAPOLI – Anche molti tifosi del Napoli prendono le distanze da questa disamina: “Pali e paratone dimostrano che le scelte di Ancelotti non erano poi sbagliate. Altre volte è andata bene,se non benissimo. Forse il problema è più mentale” o anche: “E’ stato commesso un solo errore, far giocare lozano fuori ruolo, facendo mancare l’ampiezza campo che da Callejon” oppure: “Caro Varriale, se mia moglie aveva le antenne le facevo fare il tram a Mergellina”.

GLI ERRORI – Non manca però chi concorda con la tesi di Varriale: “Per me non è un caso Enrico, il napoli negli anni ripete e fa sempre gli stessi errori e ha fa sempre i soliti passaggi a vuoto, squadra incapace di vincere le partite sporche” e infine: “Ancelotti deve capire che non può cambiare 7/8 elementi ogni santa partita! Deve creare un 11 titolare e poi ruotare 2/3 per volta: Fabian è il faro del Napoli, Elmas ora il motore più di Allan, Insigne pensasse alle feste, Koulibaly alla prossima squadra”.

