I ragazzini della Juve insultano Napoli: esplode la polemica

Un coro vergognoso riapre vecchie ferite tra Napoli e Juventus, a poco più di tre settimane dalla fine del campionato. Il brutto episodio è avvenuto al termine della semifinale di ritorno del campionato Under 15 tra i giovanissimi bianconeri e i pari età azzurri, vinto dai torinesi per 3-0.

Un video postato su Instagram da uno dei ragazzi della Juventus mostra i festeggiamenti nello spogliatoio juventino, dove a un certo punto parte un coro discriminatorio, sentito svariate volte in svariati stadi di serie A: "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone". Il video, ripreso da alcune testate giornalistiche campane, è diventato immediatamente virale, provocando sconcerto e rabbia da parte di tanti tifosi partenopei.

Il fatto è stato così eclatante che la Juventus è dovuta intervenire prontamente su Twitter per condannare l'episodio: "In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati".

Il ragazzino che ha postato il video sui social, dopo averlo immediatamente rimosso, nella serata di lunedì si è scusato con i tifosi napoletani sul suo profilo Instagram: "Mi scuso con tutti quelli di Napoli. Era solo l'euforia e la gioia di aver vinto contro una squadra rivale. Mi scuso per questo, non volevo offendere nessuno".

Intanto nella serata di martedì il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Simone Verdi. Il fantasista ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, e poi ha firmato un contratto che lo legherà agli azzurri per cinque anni a quasi 2 milioni netti a stagione. Venticinque i milioni di euro che il Napoli verserà nelle casse del Bologna.

SPORTAL.IT | 12-06-2018 07:35