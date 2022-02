I tifosi della Juve hanno già deciso: Ecco perché non vogliamo Zaniolo

02-02-2022 08:40

Da ieri pomeriggio, quando il ds della Roma Tiago Pinto, alla domanda se potesse garantire sulla permenanza in giallorosso di Zaniolo, ha risposto con una smorfia e poche frasi (“No, nessuno può farlo”), il tormentone sul futuro del talento giallorosso si è scatenato ovunque. Facile l’abbinamento immediato: la Juve rinuncia a Dybala e punta su Zaniolo, che da tempo era nell’agenda dei dirigenti (il suo nome compariva anche nel famoso bigliettino che Paratici lasciò in un ristorante). Che andrà a finire così è tutto da vedere, sia perchè le parole di Pinto non sono una certezza di cessione, sia perchè sul giocatore ci sono anche altri club ma intanto sui social arriva la risposta dei tifosi della Juventus.

I tifosi della Juve temono che Zaniolo non sia integro

La preoccupazione principale dei fan bianconeri è che il giocatore non dia garanzie dal punto di vista fisico, più che tecnico. Due infortuni gravi alle spalle, diverse ricadute a livello muscolare: c’è da fidarsi? Considerato che si tratterebbe di un investimento importante e considerata anche la stima che tutti continuano ad avere per Dybala, lecito farsi qualche domanda.

Fioccano le reazioni su twitter: “Prima vediamo se arriva all’estate sano” o anche: “Zaniolo candidato ideale per sostituire Ramsey al JMedical…” oppure: “su Zaniolo ho delle riserve anche se mi piace molto”

Zaniolo deve ancora dimostrare il suo valore per i tifosi bianconeri

C’è chi osserva: “Zaniolo fino ad ora deve dimostrare tutto, a 22anni è stato fermo per due campionati” e ancora: “Giocatore che viene da due crociati, praticamente non ha quasi mai giocato. Quest’anno in molte partite é stato persino deleterio” e poi: “Grande talento ma tanti punti interrogativi. Navigassimo nell’oro o fossimo il Milan di Berlusca non avrei dubbi. Nella situazione di adesso mi farei qualche domanda. Se diciamo che Dybala ha problemi fisici, vi invito a guardare Zaniolo…”

C’è chi ha dubbi anche tattici: “Al momento nessuno sa che ruolo abbia. Attaccante esterno di destra? Trequartista? Seconda punta? Oppure come dice Mancini mezz’ala?” e infine: “Giustamente si critica per una stagione saltata Dybala e poi si cerca il Mitico Zaniolo con due crociati saltati… okay”

SPORTEVAI