Iachini carica il Parma: "Siamo in crescita"

15-03-2022 23:22

Il Parma allunga a sei partite la striscia positiva, ma solo due di questi risultati sono state vittorie, per questo la zona playoff, diventata l’obiettivo più alto della stagione dopo una prima parte di campionato da dimenticare, è ancora lontana.

Al termine della gara vinta per 1-0 a Vicenza Beppe Iachini ha sottolineato la crescita della squadra, provando a non mettere limiti alle ambizioni per le ultime otto giornate: “Nelle ultime 8-9 gare abbiamo meritato più di vincere che di pareggiare, siamo cresciuti molto in fase difensiva e anche davanti dove oggi potevamo fare qualche gol in più, ma oltre agli assenti oggi se ne sono fermati tre per influenza. Per quello che abbiamo fatto finora avremmo dovuto avere una classifica migliore. Avevamo tanti ragazzi giovani in campo, ma siamo sul pezzo, la squadra ci crede. Siamo tra le migliori difese in campionato e in attacco siamo tra quelli che tirano di più”.

Per il tecnico marchigiano è stata una serata da ex contro la squadra nella quale ha iniziato la carriera da allenatore: “Il Vicenza ha lottato fino in fondo, ha qualità per salvarsi e giocatori importanti in tutti i reparti: mi fa sempre piacere tornare qui”.

OMNISPORT