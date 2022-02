Iachini sconsolato: "In tre partite 75 tiri e tre gol"

22-02-2022 22:09

Tre gol subiti contro la Ternana e zero in casa della prima della classe Pisa.

Il Parma dà segnali di vita all'”Arena Garibaldi-Anconetani”, anche se lo 0-0 finale non cambia volto alla classifica della squadra di Beppe Iachini.

Nel post-gara il tecnico marchigiano ha commentato la prestazione della squadra: “Siamo venuti a giocare contro una squadra organizzata e ci siamo giocati la partita. Non siamo stati mai rinunciatari, abbiamo giocato con tre punte, un trequartista e Man a sinistra ed avevamo dieci assenti tra i quali primo e secondo portiere. Più di questo per creare presupposti per andare a vincere la partita non potevamo fare. Nella ripresa abbiamo avuto occasioni importanti e nel finale mi è sembrato ci fosse un rigore per noi, devo rivedere l’azione, ma ormai guardiamo avanti”.

Anche a Pisa il Parma ha sprecato parecchie occasioni, una su tutte piuttosto clamorosa con Simy: “In quattro partite abbiamo tirato 75 volte e abbiamo fatto tre gol, direi che dobbiamo migliorare la fase realizzativa” ha concluso Iachini.

OMNISPORT