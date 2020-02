Iannicelli spacca il web: De Laurentiis molto meglio di lui

La scomparsa di Luciano Gaucci a Santo Domingo ha sconvolto il mondo del web. Tanti i ricordi legati al vulcanico presidente del Perugia (e non solo), tanti i personaggi che ne hanno celebrato le gesta o sottolineato l’operato nel corso della sua militanza attiva nel calcio. Tra i numerosi ricordi positivi, però, spicca anche qualche voce fuori dal coro.

Il Tweet

Peppe Iannicelli, ad esempio, pur mostrando dolore per la sua scomparsa, ricorda quando Gaucci fu sul punto di rilevare il Napoli. “Riposi in pace, Gaucci. Ma che paura quando tentò di acquistare il Napoli. Sarebbe stato un disastro. Meglio, molto meglio De Laurentiis. Cosa ne pensate?”.

Il dubbio

Il punto interrogativo del giornalista, che segue quotidianamente le vicende del Napoli e delle altre formazioni campane, spacca i followers. I tifosi partenopei sono divisi: Gaucci avrebbe fatto meglio di De Laurentiis? O è stato davvero un sollievo che il Napoli non sia finito tra le mani dell’imprenditore scomparso a Santo Domingo?

Le risposte

La prima reazione è di Nello, che s’indigna: “Personalmente penso che ha perso un altra buona occasione per stare “zitto” è del tutto fuori luogo in questo momento fare questo paragone”. Un tifoso nato nel 1952, invece è completamente d’accordo: “Molto meglio anche di Ferlaino per non parlare dei predecessori ma il peggiore è stato Ferlaino che ci ha portato al fallimento nonostante i 2 scudetti”. Anche Michele, Silvano e Luigi concordano: “Adl a vita”.

W Aurelio

I sostenitori dell’attuale presidente del Napoli hanno parecchie motivazioni a supporto. Mario, ad esempio, è caustico: “Di De Laurentiis, che non mi piace, parere mio, si può dire tutto, ma tranne che sia un brutto faccendiere, imbroglione, truffaldino, uno che cerca di vincere in modo scorretto, sinceramente di Gaucci non ne sentivamo la mancanza, non ne sentiremo la mancanza”. Anche se un altro tifoso ammette, a proposito di Gaucci: “Meglio De Laurentiis, ma il suo Perugia era tanta roba”.

W Luciano

Non manca però chi ricorda con affetto e commozione Gaucci, soprattutto in riferimento alla calda estate del 2004 quando la “Napoli Sportiva”, la squadra fantasma allestita per partecipare alla successiva edizione della serie B, partì anche per un surreale ritiro precampionato. “Grande personaggio, ricordo la presentazione di Gregucci, che serata”, scrive Daniele. E Francesco attacca: “Caro dott l’ha fatta veramente fuori dal vaso …provo sgomento e leggere le sue parole! Di fronte all’evento morte di una persona lei fa un paragone che trovo onestamente disgustoso”.

SPORTEVAI | 02-02-2020 10:46