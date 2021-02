Iannone e il suo cordoglio per la scomparsa di Gresini

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Fausto Gresini. La notizia ha scosso, inevitabilmente, il mondo dei motori: anche Andrea Iannone ha così avuto un pensiero per l’ex pilota.

L’abruzzese ha detto: “Non potevo ricevere notizia peggiore, abbiamo lavorato e sognato insieme, ti porterò sempre nel cuore Fausto”. Altro messaggio di ricordo è arrivato dall’ex iridato Casey Stoner che ha scritto sui suoi canali social: “Sono addolorato per la notizia di Fausto Gresini. La comunità della MotoGp ha perso un grande uomo, tutti i nostri pensieri sono per la famiglia, gli amici e i colleghi. Che possa riposare in pace”.

Gresini, si è spento questa mattina a 60 anni dopo una lunga battaglia al Covid – 19.

23-02-2021