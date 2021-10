Ibrahimovic: "Sono il migliore, Milan da scudetto"

31-10-2021 18:19

A quarant’anni, problemi fisici permettendo, Zlatan Ibrahimovic è ancora il titolare del Milan in Serie A e in Champions League. Il fuoriclasse svedese non ne vuole sapere di smettere, deciso a continuare a grandi livelli dopo il prolungamento con i rossoneri fino al 2022. Dopo? Chissà.

Non è chiaro cosa farà Ibrahimovic la prossima estate, alla soglia dei 41 anni. Quasi 1000 gare in carriera e 600 reti messe assieme nel suo ventennio in giro per l’Europa e gli Stati Uniti. Attualmente è il giocatore più rappresentativo del Milan, ma non è detto che possa esserlo anche nel 2021/2022.

Intervistato da Telefoot, infatti, Ibrahimovic ha lasciato la porta aperta:

“Il Milan sarà il mio ultimo club? Non ne sono sicuro. Vedremo, non smetterò finchè posso giocare. Se penso che posso ancora dare qualcosa allora continuerò, ora ho un grande ruolo. Ho grandi responsabilità, una grande leadership. È una situazione che adoro e che mi dà molto, perché sono il più anziano, ed è la prima squadra dove ho questo. Scudetto? Possiamo crederci. Più ci credi, più è possibile. Devi lavorare e crederci. Senza questo non puoi arrivare ai tuoi obiettivi”.

Ibrahimovic è uno dei più grandi calciatori della storia, fiero di quanto fatto:

“Sono rimasto ad alti livelli per 20/25 anni. Ho avuto la fortuna anche, andando in squadre diverse e in paesi diversi di scoprirne la cultura, la filosofia i diversi modi di vivere. Ne sono fiero. Vengo da un paese piccolo: la Svezia è un paese di 9/10 milioni di abitanti e attraverso la mia storia ho potuto mostrare al mondo che un giocatore venuto dalla Svezia sa anche lui come giocare a calcio”.

Vuole essere ricordato per sempre, per un semplice motivo:

“Per essere stato il migliore ovunque sia andato. Non sono sorpreso di me stesso. Sono il migliore. Non puoi essere sorpreso sapendo che sei il migliore”.

Semplicemente Zlatan.

