Ibrahimovic-Svezia, monta la polemica: attacco al bomber del Milan

“Da Ibrahimovic un giochino di cattivo gusto. Lo ha fatto per fare irritare alcune persone, non mi è piaciuto”. Il presidente delle Federazione svedese, Karl-Erik Nilsson, torna a commentare il post di pochi giorni fa di Zlatan Ibrahimovic su Instagram e attacca senza mezze misure il bomber svedese in un’intervista al Goteborgs-Posten.

“Non è l’unico che si interessa a quello che stiamo facendo – ha detto Nilsson -. Quasi ogni persona al mondo ha un’opinione, e lui ha la sua. Ma è chiaro che quando il nostro miglior calciatore di tutti i tempi dice queste cose senza alcuna prova, è davvero, davvero brutto. E sono ancora estremamente deluso da quello che ha fatto”.

Nilsson si riferisce non solo al post di Ibra con la maglia della Svezia e il messaggio “Non ci vediamo da un po'”, ma anche, e soprattutto, all’accusa di incompetenza da parte del bomber dopo Svezia-Francia dello scorso 5 settembre, un match perso 1-0 dalla nazionale delle Tre Corone in cui Ibra contestava il mancato impiego dal 1′ di Kulusevski.

Anche un attuale rappresentante della nazionale svedese, Kristoffer Olsson, ha commentato le scintille tra Federazione e Ibrahimovic, sostenendo però una linea più morbida. “Il fatto che abbia cominciato a scrivere alcune cose non influisce – ha detto al quotidiano Aftonbladet -. E’ chiaro che se ne parlerà, ma ha lasciato la nazionale qualche anno fa, quindi non c’è niente di concreto”.

“E lo ha detto lui stesso che è stata una mossa per infastidire qualcuno” ha aggiunto Olsson, riferendosi poi a parole che Ibra ha detto a margine della partita di domenica sera contro il Verona. “Zlatan è ancora il miglior calciatore svedese, ma penso che tutti sappiano che lui stesso sa di aver fatto quello che ha fatto e poi ha lasciato la nazionale. Se poi vuole spuntare fuori, infastidire qualcuno e divertirsi, è libero di farlo se gli va” ha concluso Olsson.

OMNISPORT | 11-11-2020 12:50