Ibrahimovic torna sul suo addio al calcio e alza i toni su Milan e il futuro da dirigente

Il solito Ibra e la solita conferenza stampa sopra le righe per l’attaccante svedese che torna in nazionale e non le manda a dire: “Sono qui per fare la differenza e per dimostrare che non sono finito”.

21-03-2023 16:35