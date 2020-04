Inter, Icardi ha fatto la sua scelta: Wanda Nara già al lavoro

Il “tormentone” Mauro Icardi rischia di tornare di stretta attualità. Nella prossima finestra di calciomercato, si parlerà ancora moltissimo del futuro dell’ex capitano dell’Inter, attualmente in prestito al PSG (che potrebbe riscattarlo per 70 milioni di euro).

L’Inter non avrebbe nessuna intenzione di riprenderselo e starebbe solo aspettando la conferma del riscatto da parte del PSG per chiudere, una volta per tutte, la questione Mauro Icardi. Tuttavia, ci sarebbe un’altra opzione.

Mauro Icardi avrebbe nostalgia dell’Italia e della Serie A. La sua volontà sarebbe quella di tornare protagonista nel campionato dove è diventato grande e avrebbe già informato la moglie/agente Wanda Nara di attivarsi per riportarlo nel Bel Paese.

Il desiderio dell’ex capitano dell’Inter sarebbe quello di indossare la casacca della Juventus. Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, potrebbe sceglierlo nel caso in cui Gonzalo Higuain dovesse chiudere, anzitempo, la sua avventura bianconera.

Una trattativa non semplice. L’Inter non sarebbe intenzionata a trattare direttamente con la Juventus. Anche in questo caso, dipenderà da cosa offrirà la Vecchia Signora. Nella rosa bianconera ci sarebbero giocatori graditi ad Antonio Conte.

Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado sarebbero due nomi graditi all’allenatore nerazzurro. Attenzione anche al nome di Douglas Costa, elemento che potrebbe fare la differenza con la casacca dell’Inter (il brasiliano ha fatto sapere di voler restare a Torino).

Insomma, per mettere sotto contratto Mauro Icardi, la Juventus dovrà sforzarsi molto. Da ricordare che i bianconeri seguono altri profili per l’attacco come, ad esempio, Arkadiusz Milik, attaccante polacco in forza al Napoli.

